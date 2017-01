Korobeinik alustavatele ettevõtetele: ideed ei huvita kedagi, tehke toode!

Selle asemel tuleb luua toode ja esitleda seda, mitte Power Pointi slaide, ütles Korobeinik intervjuus Äripäevale, lisades, et kui sa ainult mõtled, et “oleks äge midagi teha”, ei ole see investori jaoks mingi argument. „Kui sa oled tavaline inimene, see tähendab, et sul on tühipaljas idee, on targem mitte aega kulutada - ei enda ega investori oma,“ lausus Korobeinik.

Veel üks levinud viga, mida Korobeiniku sõnul tehakse, on see, et üritatakse leida raha, et teha turunduskampaaniat teenusele, mida keegi ei kasuta. Korobeinik hoiatas, et kui sellisele kampaaniale investor leitakse, siis võib-olla on parem, kui teda poleks, sest selline investor ei anna endale aru, mida ta teeb.

