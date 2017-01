Rõivamüüjad: väike turg ei lase odavamalt müüa

Eesti suurima rõivamüüja LPP Retail Estonia OÜ juht Tarmo Põiklik ütles, et üliväikse turu tõttu on paljud madalama hinnaklassiga kaubamärgid Eestis veel esindamata ja see kajastub ka Eurostati statistikas.

Eurostati 2015. aasta andmetest selgub, et kui Eesti keskmine hinnatase on enam kui veerandi võrra Euroopa keskmisest madalam, siis just rõivakaubad ja jalatsid maksavad rohkem kui mujal. Samas LPP kaubamärkide nagu Reserved, Cropp, House, Mohito ning Sinsay toodete müügihinnad on kõikides Euroopa Liidu riikides samad.

Lisaks teeb väike turg kaupade turustamise kallimaks ja samal ajal vähendab kaubanduspinna efektiivsust. «Klientide ja müüdud toodete hulk on sedavõrd väikesed, et iga müüdud toode peab ettevõtjale kulud katma ja ka marginaali teenima,» ütles Baltika müügi- ja turundusdirektor Kristel Sooaru.

Eesti asub kaugel ka Euroopa suurimatest rõivatootjatest nagu Hispaania, Portugal, Poola, Bulgaaria ja Rumeenia. «Suurte tootmismahtude paiknemine riigis toob kaasa tihti odavamate ja brändimata toodete esindatuse turul, mis mõjutab kindlasti rõivaste keskmist jaehinda,» lisas Sooaru.

Tallinna Kaubamaja tegevdirektor Erkki Laugus rääkis samuti, et Eestis müüdavad rõivamahud on pigem väikesed ja seetõttu sisseostuhinnad kõrged. Kuna Eesti asub Euroopa mõistes äärealal, tõstavad riiete hindu suuremad logistikakulud.

«On üsna loomulik, et Itaalias või kasvõi Poolas toodetud jalatsid on just kohapeal soodsaima hinnaga. Samas on Eestis jalatsite ja rõivaste valdkonnas kohalike tootjate osakaal siiski üsna väike,» ütles Laugus.

Siiski leiab Laugus, et Eestis ei ole rõivad ja jalatsid oluliselt kallimad kui mujal. «Pigem on hinnad üldse kogu Euroopas viimastel aastatel oluliselt ühtlustunud. Kui võrrelda Eesti hinnataset Põhja-Euroopa maadega, siis siin on meie tase kindlasti soodsam,» lisas ta.

Denim Dreami ja mitmete teiste rõivabrändide kaupluste omanik Heinar Põldma on Laugusega ühel meelel, öeldes, et suur osa rõivakaubandusest on liikunud internetti, mis hinnataset üle riigipiirde ühtlustab. «Sa ei saa siin kallimalt müüa, kui mujal, sest muidu kaotad konkurentsieelise.»

Eestis müüdavate riiete hind moodustab Euroopa keskmisest 106 protsenti ja jalatsite hind 104 protsenti. Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Šveitsis on riiete ja jalatsite hinnad Euroopa kõrgeimad, ulatudes 120-130 protsendini Euroopa keskmisest.