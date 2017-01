Väikefirma õnnestus ise edukamalt maha müüa kui vahendajat kasutades

2008. alanud majanduskriis lõi eriti valusalt väikefirmasid, kuid mõnedele tähendas see hoopis uute võimaluste avanemist, kirjutab Forbes.

Daniel ja Jenny Ramirez töötasid sel ajal kinnisvaraäris, kuid kuna kriis seda sektorit rängalt laastas, otsustasid nad oma senise hobi äriks pöörata. Nimelt armastas Jenny küpsetada ja nii otsustas paar investeerida oma säästud pagarikoja avamisse.

Californias avatud pagarikoda sai kiiresti populaarseks ja hakkas ruttu päris korralikult raha sisse tooma. Ent mõne aasta pärast oli Jennyl ja Danielil selge, et peab tegema plaani ärist väljumiseks sel ajal, kui on veel võimalik ettevõtet müüa heas seisus. Saadud rahaga kavatsesid nad uuesti kinnisvaraärisse siseneda.

Alguses proovisid nad oma äri vahendaja kaudu müüa, kuid sellel polnud tulemust. Mitte ühtegi kohtumist poole aasta jooksul. Siis võtsid nad asja ise käsile. Panid üles kvaliteetseid fotosid, kirjeldasid pagarikoda viimse kui detailini ning olid valmis igale huvi tundjale oma ettevõtet näitama ja kõigile küsimustele vastama.

Vaid 30 päevaga oli neil ettevõte müüdud 115 000 dollari eest. Nii Jenny kui Daniel on nüüd tagasi kinnisvaraäris ning Daniel kasutas saadud raha veel magistrikraadi omandamiseks. Danieli hinnangul on väikeettevõtja elu päris karm, seda eriti esimesel aastal, mil töö ei tundugi lõppevat. Siiski usuvad nad, et teevad ükskord veel päris oma firma.