Soome metsanduskontsern loob Pärnusse 200 töökohta

«AS Trigon Property Development ja Metsä Wood Eesti AS on sõlminud ostu-müügi eellepingu Pärnus Kase tänaval asuva kuue kinnistu müümiseks. Hetkel on kinnistud AS Trigon Property Development omandis. Metsä Wood Eesti AS planeerib kinnistutele tehase rajamist,» teatas Trigon börsile.

Lõplik ostu-müügileping ehk notariaalne asjaõigusleping sõlmitakse Trigoni teatel peale kõikide eellepingu tingimuste täitmist 2017. aasta esimeses pooles.

Algselt kaalus Metsä Wood 50 miljonit eurot maksma mineva vineeritehase rajamist kas Pärnu või Tartu piirkonda. «Kõik vajalikud ettevalmistused peaksid valmis saama sellises graafikus, et me alustame Eestis täisvõimsusega tööd 2018. aasta lõpus,» ütles Metsä Wood tegevjuht Esa Kaikkonen BNS-ile möödunud aasta suvel.

Puidukontsern kavandab lähiaastatel kokku 100 miljoni suurust investeeringut, millest poole moodustab tehase ehitus Eestisse ja teise osa eest ehitatakse Soome Äänekoskisse vineeri koorimise ja kuivatamise tehas.