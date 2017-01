Tuntud võlglane hakkab lauluväljaku raadiotorni rekonstrueerima

«Tallinna lauluväljaku raadiotorn on ehitatud 1960. aastal ja kuulub lauluväljaku ühtsesse kultuur-ajaloolisesse kompleksi. Läbi aegade on sellest tornist toimunud kõikide laulupidude kommenteerimine ning raadio- ja teleülekannete korraldamine ja nii see ka jätkub. Raadiotorn on tugevalt amortiseerunud ning ei vasta enam ei kaasaegsetele ehitusnõuetele ega ka ohutusnõuetele ning vajab hädasti rekonstrueerimist,» ütles lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus pressiteates.

«Kõikide eelduste kohaselt loodame rekonstrueerimistöödega alustada veebruaris. Raadiotorn peab valmis olema suvel toimuvaks noorte laulu- ja tantsupeoks «Mina jään»,» sõnas Rõõmus.

«Meil on Facioga olnud kokkupuude enne 2009. aasta laulupidu, kui taotlesime EAS-ilt raha rekonstrueerimistöödeks, tookord Facio võitis ja kõik sai põhimõtteliselt tehtud, seda, et asi oleks läinud kuumaks või keeruliseks, ei olnud. Antud pakkumuse puhul Riito ja Sand täitsid kõik hanke nõudmised, mingit alust neid kõrvale jätta ei olnud,» ütles Riho Rõõmus vastuseks BNS-i küsimusele, kuidas ta suhtub Riito Ehituse vastu algatatud saneerimismenetlusse.

«Eks kõige murelikumad võivad olla nende alltöövõtjad, aga eks nemad ole ka targemaks saanud. Peame kätt pulsil hoidma ja asjade käiku jälgima. Kuna meie kui tellija oleme likviidne maksma, siis ei ole ka Riitol ega Sandil võimalust väita, et meie ei saa maksta. Kuna eelmine kogemus ei olnud negatiivne, pole ka sellele tuginedes midagi öelda, et meil oleks põhjust neid umbusaldada,» märkis ta.

Raadiotorni rekonstrueerimise ehitushankele tuli 22. detsembri tähtajaks kokku seitse pakkumust, edukaks tunnistati Riito Ehituse AS ja Sand Ehitus OÜ poolt esitatud ühispakkumus. Avatud hankemenetlust korraldas AS Telora-E, kes on ka rekonstrueerimise perioodil omanikupoolse ehitusjärelevalve teostaja.

Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak poolt juhib rekonstrueerimise protsessi haldusjuht Ivo Näro.

Riito Ehituse AS suhtes käib hetkel saneerimismenetlus. Firma asutas 2010. aastal kurikuulsa Facio Ehituse juhatuse liige Toomas Tromp. Riito Ehitus võlgneb ligi 200 ettevõttele kokku 2,5 miljonit eurot, kõige suurem võlg ühele ettevõttele ületab 300 000 eurot.