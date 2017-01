Trumpi säuts viis Toyota, Nissani ja Honda aktsiad punasesse

«Toyota Motor teatas, et kavatseb rajada uue tehase Mehhikosse, et toota seal USA jaoks Corolla autosid. Mitte mingil juhul! Ehitagu tehas Ühendriikidesse või maksku suurt tollimaksu,» kirjutas Trump eile Twitteris.

Toyota aktsia kukkus Tokyo börsil pärast Trumpi säutsu 1,7 protsenti, Nissani aktsia 2,2 protsenti ja Honda aktsia 1,9 protsenti.

Seejuures on nimetatud autotootjatest USA peatselt ametisse astuva presidendi ähvarduste täideviimisest kõige rohkem kaotada Nissanil, mis on Mehhikos autosid tootnud juba viimased pool sajandit. Aastatoodanguks on Nissani Mehhiko tehastel 800 000 sõidukit.