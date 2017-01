SEB nädalakommentaar: mida on oodata 2017. aastalt?

Kasvule paneb aluse väliskeskkond

Hoolimata ajakirjanduses levivast vankumatust usust, et Eesti majanduse paneb käima Eesti valitsus, määrab meie tegeliku käekäigu siiski väliskeskkond – kui hästi läheb meie peamistel kaubanduspartneritel, Euroopal ja maailmamajandusel. Arvestades 2016. aasta kogemusi, julgevad täna tulevikku ennustada vähesed. Poliitilises plaanis on olukord kindlasti tuleohtlik. USAs asub 20. jaanuaril ametisse Ühendriikide järjekorras 45. president Donald Trump, kelle majanduspoliitika saab seniste väljaütlemiste põhjal olema oluliselt protektsionistlikum. Suurbritannia peaminister Theresa May on lubanud märtsis algata artikkel 50 läbirääkimised ehk anda riigi lahkumisele Euroopa Liidust ametliku käigu. Olulised valimised on ees ootamas Saksamaal, Prantsus­maal, Hollandis ja ehk ka Itaalias. Samas tõendas eelmine aasta ilmekalt, et poliitiline ebakindlus ei pruugi vähemalt esialgu majandusele suuremat mõju omada. Hoolimata Donald Trumpi võidust on USA majandus kosunud piisavalt, et föderaalreserv saaks jätkata intressimäärade tõstmist. Euroopas on majandusindikaatorid jätkanud tugevnemist. Euroala tööstustoodang on jõudnud kõrgeimale tasemele pärast 2008. aasta kriisi ning töötus langenud alla 10 prosendi taseme. Ka üldine majanduslik kindlustunne on edenenud tõusvas joones.

Vaadates prognoose Eesti peamiste kaubanduspartnerite impordinõudlusele, on siinsetel eksportööridel pigem põhjust rõõmustamiseks. Rootsis, kuhu liigub suurim osa Eestis toodetud kaupadest, suureneb import SEB prognoosi kohaselt pea sama kiiresti kui mullu – 6,4 protsenti. Nõudlust peaks olema eelkõige ehitusmaterjalide, valmismajade ja mööbli järele, kuna Rootsi majandus­kasvu toidab väga aktiivne kinnisvaraturg. Omaette küsimus on, kas Rootsi säilitab 2017. aastal oma positsiooni Eesti peamise kaubanduspartnerina. Nimelt on varasemalt moodustanud ühe suure telekommunikatsioonitehnoloogiat tootva ettevõtte toodang enam kui poole Rootsi minevast ekspordist, kuid seoses ettevõtte reorganiseerimisega on kaubavood suundunud ümber hoopis Mehhikosse. Kui 2016. aasta alguses ületas Rootsi suunduv kaubaeksport Soome oma ligi veerandi võrra, siis aasta viimastel kuudel mahud praktiliselt võrdsustusid. Sisulises mõttes ei oma kauba sihtkoha muutus Eesti jaoks küll ilmselt tähtsust, kuid muudab ehk Eesti ekspordi tegeliku struktuuri paremini hoomatavaks. Majandussurutisest taastuvas Soomes peaks impordinõudlus kasvama 2017. aastal 1,5 protsendi võrra. Ka Soomes on majanduskasv põhinemas peamiselt siseturul, sealhulgas elukondliku kinnisvara ehitusel. Teistest Põhjamaadest peaks 2017. aastal import hakkama taas suurenema ka Norras, mis on olnud oluline turg Eestis toodetud valmismajade jaoks.

Eesti jaoks on olulised sihtturud ka teised Baltimaad. Sarnaselt Eestile, ei ole Läti ja Leedu majanduskasv olnud viimastel aegadel nii kiire, kui esialgu oodatud, kuid 2017. aasta osas ollakse meelestatu pigem positiivselt. Kasvu toetab töötuse alanemine, suurem sisetarbimine ja avaliku sektori investeeringud. Selle tulemusena peaks Läti impordinõudluse kasv küündima 4 protsendini ja Leedus isegi kõrgemale, mis on varasemaga võrreldes oluline kasvutempo kiirenemine. Eesti ettevõtete jaoks on aina tähtsamaks kaubanduspartneriks muutunud Saksamaa, kuhu 2016. aastal suundus juba pea 7 protsenti Eestis toodetud kaupadest. Saksamaad on teiste riikide poolt nende suure kaubavahetuse ülejäägi tõttu teravalt kritiseeritud, kuid 2017. aastal peaks ka seal impordi­nõudluse kasv küündima 4 protsendini.