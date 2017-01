Baltcap ostab kohvifirma Selecta Balti ärid

Baltcap Private Equity Fund 2 on sõlminud lepingu, ostmaks Selecta Groupi äri Baltikumis, teatas Baltcap. Kokku on Eesti, Läti ja Leedu firmade palgal 75 inimest ning firmade müügitulu on kokku üle 10 miljoni eruo.

«Baltcap peab Selecta Balti ärisid väga edukalt juhitud üksusteks,» ütles Baltcapi partner Sandijs Abolins-Abols. Ta ütles, et ost loob hea baasi Balti riikides olevate ärivõimaluste kasutamiseks.

Tehingu jõustumiseks on vajalik kolme riigi konkurentsiametite heakskiit. Tehingu hinda osapooled ei avalda.