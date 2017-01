Kahaneva käibega Alexela juht: Eesti sõidukipargile on vaja alternatiivkütustele ülemineku plaani

Alexela Oil juhatuse esimehe Ain Kuusiku sõnul tulenes käibelangus transpordisektori tankimiste vähenemisest ning naftahinna langusest möödunud aasta I pooles.

«Aina enam transpordiettevõtteid teeb oma tankimised Lätis-Leedus, kus tänu madalamale kütuseaktsiisile on diislikütus soodsam,» viitas Ain Kuusik.

«On selge, et ainult kütuse müügiga elus püsida ei õnnestu – sellepärast on ka turul aina enam väiketegijaid ärist väljumas,» sõnas Ain Kuusik. Tema sõnul jätkub ka sel aastal tendents, kus väiketanklad müüvad oma ärid turu neljale suurele.

«See on ka mõistlik, sest Eesti on vast üks tankla-rohkemaid riike Euroopas, kui silmas pidada sõidukite arvu,» viitas Ain Kuusik.

2017. aasta toob kütuseturul mitu suurt muudatust – veebruarikuust kasvavad taas kütuseaktsiisid ning kevadel tekib kohustus lisada kütustesse biokomponenti. Mõlema otsuse kogumõju väljendub kütusehinna tõusus.

«Tänase naftahinna juures peaks juunis kütus maksma ligi 8 senti rohkem. Samas on kogu maailmas ootus, et ka nafta hind peaks mõnevõrra kasvama,» sõnas Ain Kuusik.

«Isiklikult rõõmustan, et meie kütuseturg veidigi rohelisemaks muutub. Samas ma oleks otsekohesem ja küsiks – millal Eesti keelab bensiini ja diislikütuse kasutamise sõidukites?,» lausus Ain Kuusik.

«Selge see, et see ei saa juhtuma homme, aga me peame paika panema visiooni, kuidas meie sõidukipark läheb üle alternatiivsetele kütustele,“ sõnas Ain Kuusik. „Alexela on seda õnneks teinud ja meie näeme Eesti sõidukiparki tulevikus sõitmas gaasikütustel. Seepärast on meil juba suurim LPG-tanklate võrk ning sel aastal asume rajama ka CNG tanklaid,» lubas Ain Kuusik.

2017. aastal jätkabki Alexela Oil oma LPG-tankla võrgu laiendamist, rajades uued LPG-tanklad nt Võrru, Otepääle ja Vändrasse. Lisaks siseneb Alexela CNG-tanklate ärisse, ehitades tanklad Võrru, Jürisse ning Tallinnasse.

Alexela Oil kuulub Alexela gruppi ning on tööandjaks enam kui 130 inimesele üle Eesti.