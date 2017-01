Rahaline kitsikus painab Kohtla-Järvet üha tugevamalt

Eesti omavalitsused said eelmisel aastal oma elanikelt kokku tulumaksu 908,3 miljonit eurot ehk 6,5 protsenti rohkem kui 2015. aastal. Kohtla-Järve linn liikus hoopis vastupidises suunas: aastatagusest tulemusest jäi puudu ligemale pool miljonit ehk vähenemine oli üle kahe protsendi. 2016. aastaks plaanitud 18,45 miljoni euro asemel kogunes aasta lõpuks vaid 17,6 miljonit eurot.

Kui kevadel tegi Kohtla-Järve esimese negatiivse eelarve, siis volikogu eelarvekomisjoni esimehe Arne Berendseni sisetunne ei petnud, kui ta ütles Põhjarannikule, et see on alles eelmäng. Hiljem tuli teha veel mitu kärpe-eelarvet, neist viimane vahetult enne jõule. Sellega lõigati tulumaksuplaanist maha veel 300 000 eurot.

«Lootsime ikka, et aasta lõpus hakkab tulumaks paremini laekuma, kuna VKG võttis sügisel paljud koondatud inimesi tagasi tööle. Aga maksulaekumistes ei kajastunud see suurt kuidagi. Võimalik, et samal ajal toimusid teistes ettevõtetes uued koondamised,» arvas Berendsen.

