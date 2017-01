Superstaarisaate finalist müüb üllataval moel kinnisvara

Tallinnast 20 minuti autosõidu kaugusel Raplamaal Hagudis asuvale maatükile on tehtud detailplaneering kui pere- ja ridaelamumaale ning see on hinnatud 15 000 eurole. Kinnisvaraportaalis seisab mitteaktiivse müügikuulutuse juures hind eurodes 14 900.

Krunti müüb saatest «Eesti otsib superstaari» tuntust kogunud noor muusik Taavi Peterson. Ta märgib, et müügisummast 30 protsenti võtaks ta vastu OneCoini valuutas, mis tähendab, et virtuaalmünte võtaks ta vastu pea viie tuhande euro eest.

Loe pikemalt Äripäevast.