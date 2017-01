Elisa rajas mullu 328 uut tugijaama

«Leviarenduste peamiseks eesmärgiks on tõsta kõikidel klientidel ühtlaselt 4G kiiruseid, tagamaks ühtlane võrgukvaliteet üle kogu Eesti – et 4G levi oleks olemas ka kohtades, kus see seni puudus või polnud nii tugev, et pakkuda väga head kasutuskogemust,» ütles pressiteate vahendusel Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Polli märkis, et suurimad võrgutööd tehti mullu ära Tallinnas, kus on enim mobiilse interneti kasutajaid ning kuhu loodi täiesti uus 4G sageduskiht. Tallinna lisas firma 125 uut 4G tugijaama ning eraldi tihendas ettevõte ka 4G võrku Harjumaal 37 uue ja 10 moderniseeritud tugijaama võrra.

Polli tõi välja, et saavutatav 4G kiiruste kasv Tallinnas on teise sageduskihi lisamisel märgatav.

«Seni kasutasid Elisa kliendid nutiseadmetega pealinna 4G võrgus valdavalt madalamaid 800-megahertsiseid sagedusi, kus teoreetilised maksimaalsed kiirused ulatusid 75 ning reaalsed kiirused 40 – 50 megabitini sekundis,» ütles ta.

Teise sageduskihi lisamisega kasvasid kiirused Polli sõnul aga kuni teoreetilise 300 ning reaalselt 150 kuni 250 megabitini sekundis.Võrgutööde käigus lisas Elisa teise sageduskihi 50 protsendile Tallinnast.

«Võrgutehnoloogiate edasiarenduste kasutusele võtmine, kus ühendatakse mitmed edastussagedused on ettevalmistus 5G tehnoloogia turule toomiseks, millega Elisa on juba alustanud,» ütles ta.

Juba välja toodud Tallinna ja Harjumaa võrgu tihendamisele lisaks ehitas Elisa 28 uut 4G tugijaama veel ka Saaremaale, 10 Ida-Virumaale, 8 Hiiumaale, 8 Läänemaale, 6 Raplamaale, 5 Järvamaale, 4 Tartusse ja 4 Tartumaale. Kaks uut 4G tugijaama said juurde Viljandimaa, Pärnumaa ja Jõgevamaa. Ühe 4G tugijaama lisas Elisa Pärnusse, Võrumaale, Valgamaale ja Põlvamaale.

4G võrgu võimendamise kõrval täiendas firma ka 3G võrkusid üle Eesti. Nii sai Tallinn juurde 23 uut 3G tugijaama, Tartumaa 16, Harjumaa 9, Ida-Virumaa 8, Tartu 8, Järvamaa ja Raplamaa 3 tugijaama. Kahe uue 3G tugijaama võrra täienesid Viljandimaa ja Võrumaa võrgud ning ühe tugijaama võrra Jõgevamaa, Pärnu, Pärnumaa ja Saaremaa võrgud.

Enim tugijaamade moderniseerimisi viis Elisa läbi Saaremaal, kus uuendati 82 tugijaama, Läänemaal läbis uuenduse 36 ning Hiiumaal 33 tugijaama.