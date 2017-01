Taxify lahkus Soome turult

Villigi sõnul olid Soomes suureks probleemiks piiratud taksolitsentsid. «Minu teada on Helsingis välja antud umbes 1200 litsentsi - näiteks Tallinnas on taksojuhte aga umbkaudu 3000,» illustreeris Villig, lisades, et aastas annab linn välja umbes paarkümmend litsentsi ning nende järjekorrad on väga pikad. «Puudub avatud konkurents, uued tegijad lihtsalt ei saa turule tulla,» möönis ta, kirjutab Äripäev.

Teiseks probleemiks on Villigi sõnul dispetšerite nappus. Enamikus Soome linnades on neid vaid üks, Helsingis kaks. «See tähendab, et sisuliselt on kaks kohta, kust inimesed saavad taksot tellida,» lisas Villig.

Villig tõdes, et kui nad sisenesid pooleteise aasta eest Soome turule (kus ettevõtet nimetatakse Kauppalehti andmeil Viro Uber ehk Eesti Uber - toim.), oli olukord mõneti ehmatav. «Kuid start-up'ina olime lootusrikkad, et saab kokkuleppeid saavutada,» avaldas ta.

Villigi sõnul ei löö Soomes tegevuse peatamine Taxifyd valusalt. «Üle-eelmine aasta võis Soome turg olla meie käibest umbes 5-7 protsenti. Möödunud aastal käive aga kasvas oluliselt - detsembri käive oli viis korda suurem kui jaanuaris,» avaldas Villig.

