LAV-i kuulsas veinipiirkonnas möllab tulekahju

Tuletõrjujad tegutsesid kogu öö, et saada kontrolli alla 106 põlengut, ütles linnavõimude esindaja.

Ligikaudu 40 protsenti 18. sajandil Hollandi asunike loodud Vergelegeni veinimõisa viinamarjaistandustest on hävinud, ütles mõisa haldaja, lisades, et veinimõis on külastajatele avatud.

Tulekahju levis ka Llandudno kuurordi lähedal Table'i mäe nõlvadel.