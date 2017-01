YITi peakontor: soovime lahendada probleemid Tartu Ülikooliga

«Soovime pidada tellijaga läbirääkimisi, et lahendada tekkinud olukord ja kõrvaldada kõik võimalikud puudujäägid nii, et tellija saab, mida ta tellis,» vahendas kontserni pressiesindaja täna juhatuse seisukohta.

Postimees küsis YITilt ka seda, kas vastavad tõele ehitusturul levivad kuulujutud, et kontsernil on kavas Eestis tegevusi koomale tõmmata ja/või loobuda siin ehitustöödest avaliku sektori tarbeks? «Kahjuks ei saa me praegu selliseid kuulujutte kommenteerida,» teatas pressiesindaja.

Tartu Ülikooli kantsleri Andres Liinati sõnul pole YIT Groupi Soome peakontor koolile endale mingisugust arutelupalvet probleemide lahendamiseks esitanud ning sellisest avaldusest kuulis kantsler ajakirjaniku käest esimest korda.

Seda, kas ja millistel tingimustel YIT-iga koostööd saaks jätkata, Liinat praegu öelda ei saanud. «Ma ei oska seda kommenteerida, seda peab arutama ülikooli juhtkonnaga,» märkis kantsler. Samas tõdes Liinat, et vestlemine toob kindlasti kasu ning andis mõista, et ülikool on kindlasti avatud aruteludeks.