Konkurentidele jääb YIT-iga juhtunu arusaamatuks

YIT Ehitus lubas raamatukogu korda teha ligi 5,6 miljoni euroga. Hoone pidi osaliselt avatama mullu oktoobris, kuid ehitustööd on endiselt pooleli ja YIT objektilt kõrvaldatud.

Ükski hankel osalenud ettevõte ei oskanud vaidluse täpsemat sisu kommenteerida, samas tõid nad välja, et YIT on korralik ehitusfirma, kes on varem oma asjadega hästi hakkama saanud. Nad lisasid, et kuigi raamatukogu võib ehitustehniliselt keeruline objekt olla, on YITil vajalikud teadmised ja oskused olemas.

«YIT on ju teadatuntud firma. Nad on asju õigesti teinud ja teevad ilmselt ka edasi. Kuigi raamatukogu rekonstrueerimine ei ole päris korteri ehitamine, ei tohiks YIT-il komptentsist puudu tulla,» ütles samuti hankel osalenud Fund Ehituse juhatuse liige Eiki Rump.

Fund Ehituse hinnapakkumine samal hankel oli ligi 5,9 miljonit eurot, mis on vaid 300 000 eurot enam kui hanke võitnud YITi pakkumine. Rumpi sõnul ei ole tegemist sedavõrd suure erinevusega, et seda kohe alapakkumiseks nimetada.

Kokku laekus raamatukogu remontimise hankele tähtajaks viis pakkumist. YIT ja Fund Ehituse pakkumistele järgnesid kalliduse poolest Ehitustrusti ja Maru Ehituse ühispakkumine hinnaga 6,2 miljonit eurot ning Embach Ehituse, Tartu Ehituse ja Nordeconi ühispakkumine hinnaga ligi 6,3 miljonit eurot.

Kõige kõrgema hinnaga tuli välja Astlanda Ehitus, kes soovis hoone ümber ehitada veidi enam kui 7,5 miljoni euroga. Kuigi nende pakkumine oli YITi omast ligi 2 miljoni euro võrra suurem, ei saa Astlanda Ehituse juhi Kaupo Kolsari sõnul väita, et YITi hind oli ilmselge alapakkumine. Tema sõnul on üldse väga keeruline öelda, kust läheb piir alapakkumise ja normaalse hinna vahel.

Astlanda Ehituse kõrge hinna tingis Kolsari sõnul tõenäoliselt see, et neil ei ole Tartus oma üksust. Seetõttu mahtusid täiendava 2 miljoni sisse ehitajate majutus- ja transpordikulud. Lisaks mõjutab pakkumise hinda ka see, missugused kasumiootused ettevõttel on. «Mõni tahab saada objektilt 5 protsenti, teine 10 protsenti kasumit ja eks sealt see erinevus võibki tulla,» märkis Kolsar.

«Meie jaoks on YIT endiselt tugev ehitusfirma ja kindlasti nad vaidlevad oma vaidlemised ära,» lisas Kolsar. Kuigi ta soovinud ega osanud konflikti täpsemaid tagamaid avada, tõi ta välja, et kindlasti ei ole see normaalne, kui tellija ja ehitaja meedias omavahel kaklevad. «Eks nii ongi keeruline midagi valmis saada, kui pidevalt on tüli. Mõlemad pooled ei ole suutnud probleeme lahendada ja nüüd me näeme puänti.»

Hankel ühispakkumisega üles astunud Ehitustrust ASi juhatuse esimees Kaido Somelar lisas samuti, et kui tellija ja ehitaja koostöö ei suju ja mõlemad süüdistavad ükseteist ajakirjanduses, ongi keeruline head tulemust saada. Sarnaselt teiste hankel osalenud pakkujatega, möönis ka Somelar, et jutud ilmselgest alapakkumisest tunduvad liialdatud. «Kui võrrelda nelja pakkujat, siis nende hindade käärid ei ole nii suured, et töö tegemata peaks jääma,» märkis Somelar.

Tema sõnul võis probleem peituda hoopis selles, et mõõduka hinna juures jäi YITil ehitustegevuseks lihtsalt liiga vähe aega. «Kui platsil on ehitusgraafik väga kiire, ei ole aega parima hinnaga alltöövõtjate saamiseks. See võis üks probleem olla,» pakkus ta. Kõrvale ei saa jätta ka YITi üht argumenti, et raamatukogu ehitusprojekt ei vastanud tegelikkusele.

Nordeconi juhatuse esimees Jaano Vink ei soovinud konkurendina teema kohta arvamust avaldada. Küll aga ütles ta, et kui hanke oleks võitnud Nordecon ja tema sidusettevõte Embach Ehitus oleksid nemad Tartu Ülikooli raamatukogu rekonstrueerimise ilusti valmis saanud.

Tartu Ülikool andis selle nädala teisipäeval teada, et nad lõpetavad YIT Ehitusega töövõtulepingu ja nõuava leppetrahvi, kuna töövõtja on lepingu tingimusi oluliselt rikkunud. YITi sõnul ei ole nad lepingut rikkunud ning otsivad ülikooliga kompromissi.