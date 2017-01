Šotimaa soovib toetada Eestit eesistumise aja kalanduskõnelustel

Šotimaa läkitab Eestisse valitsusametniku, kes annaks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meeskonnale nõu ning toetaks riiki detsembrikuus toimuva kalandusnõukogu kohtumise ettevalmistamisel. See ministrite kohtumine on kulminatsioon kogu aasta kestvatele kõnelustele püügikvootide üle.

«Mul on hea meel, et Šotimaa saab kasutada enda aastapikkuseid kalanduskõneluste kogemusi, et aidata Eestil korraldada 2017. aasta detsembri kalandusnõukogu kohtumist,» ütles Šoti omavalitsuse maaeluminister Fergus Ewing.

Ta märkis, et kuigi Šotimaal on vähem kui 10 protsenti Ühendkuningriigi elanikkonnast, moodustas Šotimaa 2015. aastal 78 protsenti Ühendkuningriigi püügist olulisemate kalaliikide seas ning on kahtlusteta võtmetähtsusega tegija Euroopa kalanduses.

Ministri sõnul ootab ta koostööd Eestiga aasta teises pooles. Eelmise aasta kõnelused olid Ewingi sõnul edukad ning tõid riigile kaasa kvootide suurenemise olulistes liikides ning uusi kalapüügivõimalusi, mille väärtus oli ligikaudu 47 miljonit naela. Minister rääkis, et loodab edule ka sel aastal.

Šotimaa valitsus on parajasti valimas sobilikku inimest, kes Eestile tuge pakuks.