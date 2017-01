Vitsur: ekspordi kiratsemine vähendab Eesti tarbija valikuid

«Viimase veerandsajandiga oleme harjunud, et saame siinsamas kodus kasutada pea iga asja, mis maailmas toodetakse, olgu siis isiklikuks tarbeks või ettevõtte tootmisprotsessis. Nii igapäevase asja puhul on lihtne unustada, et me ei võlgne sellist kaupade kättesaadavust mitte globaliseerumisele ega Euroopa Liidule, vaid eeskätt Eesti majanduse võimele impordiga võrreldavas koguses tooteid ja teenuseid eksportida,» arutleb Vitsur Foorumis.

Eesti ekspordile keskenduvas ajakirjanumbris toonitab Vitsur, et kuna eksportööridel ei lähe hetkel väga hästi, ei tohi unustada ekspordi kahanedes kahaneb ka Eesti impordivõime. Väikeste riikide käekäik sõltub tema kinnitusel ekspordist märksa enam kui suurte riikide oma, sest suhtelises mõistes tuleb kaubakülluse nimel eksportida kordades rohkem, kui suurriikidel, kelle koduturg võimaldab neile märksa mitmekesisemat ettevõtlust ja võimalusi.