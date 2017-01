Riho Rasmann lahkus Versobankist

Teine endine juhatuse liige Marija Sutirina jätkab Versobank AS klienditeeninduse valdkonna juhina.

15. detsembril toimunud Versobank AS nõukogu koosolekul määrati ettevõtte juhatusse uued liikmed. Versobank AS juhatus jätkab neljaliikmelisena, kuhu kuuluvad: Artur Yermolayev, Mart Veskimägi, Margus Normak ja Mark Agranovski. Juhatuse esimeheks valiti endine Versobank AS nõukogu liige Mark Agranovski.

Versobank AS alustab uue strateegia väljatöötamist äripanganduse suunal ning ettevõte keskendub senisest enam erilahenduste pakkumisele keskmise ja väiksema suurusega ettevõtetele.

Versobank AS on Eestis registreeritud krediidiasutus, mis tegutseb Eesti pangandusturul alates 1999. aastast. Pank omab Eesti Väärtpaberikeskuse kontohalduri staatust, on S.W.I.F.T.-i liige ning Visa Europe täisliige.