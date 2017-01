Mainor Ülemiste võttis 16 miljonit eurot laenu

Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul käivad ehitajate valimiseks veel läbirääkimised, ent nii Öpiku maja teine bürootorn kui uus parkimismaja peaksid Ülemiste Citys valmima 2018. aasta sügisel.

«Suurarenduse peatöövõtja osas teeme otsuse sel kuul ja siis algab koheselt ka uute arenduste ehitustöö,» selgitas Nõlvak.

Öpiku maja teises etapis on ligi 23 500 ruutmeetrit ning selle valmimise järel saab Öpiku paaristornidest Eesti suurim kontorihoone. Finantseerimislepingu osana rajatav esimene etapp uuest parkimismajast hõlmab 13 500 ruutmeetrit ja see loob linnakus täiendava parkimisvõimaluse 450 autole.

Öpiku paaristornid saavad südameks Ülemiste City uuele kvartalile, kus lisaks rajatavale parkimismajale restaureeritakse lähiajal vanad tehasehooned moodsateks äripindadeks.

Ülemiste City on Tallinna lennujaama kõrval asuvale endise Dvigateli tehase territooriumile loodud Baltimaade suurim teadmistel põhinev ärilinnak, milles tegutsevate ettevõtete käive on kokku üle miljardi euro. 36 hektaril on välja ehitatud 120 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, kus enam kui 330 ettevõttes töötab täna 8000 inimest. Aastaks 2025 rajatakse 3000 elanikule kortermajade piirkond, ehitatakse uus lasteaia- ja koolikompleks, spordihoone, uued pargid ja kohvikud. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.