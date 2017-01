Elektrimüüja vahetus sagenes mullu hüppeliselt

Keskmiselt vahetas eelmisel aastal igas kuus müüjat ligi 2200 tarbimiskohta ja 2015. aastal enam kui 1500 tarbimiskohta, teatas Elering.

Kõige aktiivsemalt vahetatakse müüjat tavapäraselt jaanuari alguses. Alanud aasta 1. jaanuarist vahetus elektrimüüja ligi 9400 tarbimiskohas. Aasta eest oli sama näitaja üle 9900 ja 2015. aasta alguses ligi 10 000.

2017. aasta alguse seisuga on leping elektri ostmiseks olemas ligikaudu 580 000 tarbimiskohas. Ilma elektrilepinguta tarbimiskohti, kus elektrit tarbitakse üldteenusega, on praegu ligikaudu 140 000. Elektrilepingu omanike arv on aastaga kasvanud 1000 võrra ja üldteenuse kasutajate arv 3000 võrra.

Kokku on Eestis praegu elektri tarbimiskohti ligikaudu 720 000, mis on 4000 võrra enam kui aasta tagasi.