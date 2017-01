Noore juhi preemia võitis Mainor Ülemiste juht

"Tiitliga „Aasta Noor Juht“ tahame rõhutada hea juhtimiskultuuri tähtsust meie ühiskonnas ja olulist rolli majanduses, mistõttu soovime välja tuua ja tunnustada noori juhtimiseeskujusid,“ ütles Tallinna Direktorite Klubi president Rait Hiiepuu pressiteates.

Hiiepuu täiendas, et 2016. aasta Noore Juhi preemia laureaadi Margus Nõlvaku (32) käe all on tema poolt juhitud ettevõtte teinud suure arenguhüppe, mis veelgi olulisem, areng on olnud stabiilselt kasvav – selliseid ettevõtteid, kes näitavad viimase kolme aasta jooksul enam kui 50%-list kasvu, on Eestis alla 1%. „Ta on suutnud enda ümber luua tugeva meeskonna ja tõestanud, et on inspireeriv liider,“ täiendas Rait Hiiepuu.

Margus Nõlvak töötab Mainor Grupis alates aastast 2010, juhtides keskkonnaettevõtet Doranova Baltic, alates 2014. aastast on Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste juhatuse esimees. Margus on ühtlasi Ülemiste City kaasarendaja Technopolis Ülemiste AS nõukogu liige.

Marguse juhtimise all on Mainor Ülemiste AS käive ja rahvusvaheline tuntus jõudsalt arenenud. Arendatav Ülemiste City on saanud Baltikumi suurimaks ärilinnakuks. Möödunud aasta lõpus tunnustas ajaleht Äripäev Mainor Ülemiste AS-i Gasellettevõtte tiitliga, sest Mainor Ülemiste AS on viimasel kolmel aastal on kasvatanud käivet ja kasumist enam kui 50%.

2015. aastal sisenes Mainor Ülemiste AS võlakirjaturule. Emissioon võeti kauplemisele Nasdaq Balti alternatiivturul First North.

Tallinna Direktorite Klubi preemiat „Aasta Noor Juht“ on varasemalt välja andnud kolmel korral.

Preemia kandidaadiks võib esitada kuni 40 aastast tippjuhti, kes juhib edukalt Tallinnas või Harjumaal tegutsevat ettevõtet. Preemia on mitterahaline ja teenib eesmärki tunnustada noore juhi rolli ühiskonnas.

Tallinna Direktorite Klubi on asutatud 1990. aastal Tallinna ettevõtete juhtide poolt. Täna koondab klubi 76 tänast- või endist tippjuhti, kes on seotud valdavalt Tallinnas, või Harjumaal tegutsevate ettevõtete juhtimisega.