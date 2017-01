Kütusemüüja prognoosib veebruari alguses olulist hinnatõusu

Vaht tõi välja, et kütuse olulise hinnatõusu taga on kolm põhjust. Esiteks on naftakartell OPEC vähendamas üle kaheksa aasta oma naftatootmist. Teiseks tõuseb veebruari alguses Eestis kütuseaktsiis 10 protsenti, mis liidab kütuse jaehindadele otsa umbes 5 senti. Kolmanda põhjusena rõhutas Vaht kütuse jaemüüjate järjest tihedamaks muutuvat konkurentsi.

Kõik see annab Vahti sõnul põhjuse prognoosida, et veebruari alguses tõusevad nii diisli kui bensiini hinnad üle 1,3 euro liitri kohta. Viimati olid kütusehinnad sellisel tasemel 2014. aasta juunis. Näiteks täna on bensiin 95 ja diislikütuse liiter püsinud enamasti 1,15-1,18 euro juures. «Odava kütuse pidu on möödas, see on selge,» rääkis Vaht.

Vaht ütles, et praegu on globaalsel tasandil väga kõrge ootus, et OPECi naftakärbe ka reaalselt õnnestub. «Esimese kvartali lõpuks nähakse, et toornafta hind tõuseb selle tagajärjel praeguselt 55 dollari pealt 65 dollarini barrelist, mis jämedalt öeldes konverteerub tarbija jaoks 10-sendiseks hinnatõusuks.»

Lisaks ohustab globaaset kütuseturgu ka alavarustatus, kuna lisaks OPECi kärbetele on ka USA hakanud kildanafta tootmist vähendama. «See kõik viib meid taas hinnatõusuni.»

Eesti tarbijaid mõjutab alanud aastal ka see, et alates 1. maist peab diislikütuse ja bensiini mahust 3,3 protsenti moodustama biokütus. «See lisab kütusehindadele tanklas juurde umbes 1,5-2 senti liitri kohta,» märkis Vaht.