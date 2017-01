Riia lennujaama rajatava raudteejaama ehituseks esitati viis plaani

"See projekt on keeruline. Riia lennujaama rajatav raudteejaam ühendab lennujaama Riia keskraudteejaamaga. On oluline, et rajatav raudteejaam oleks lennujaamast kõndimiskauguses, et reisijad ei vajaks sinna jõudmiseks eraldi transporti. Me plaanime lõpetada raudteejaama ehituse 2022. aastaks. Ehitustöö peab läbi viima nii, et lennujaama reisijaid ei segataks," ütles Eiropas Dzelzceļa Līnijas esindaja Kaspars Vingris.

Ehitusplaanid on esitanud Hispaania AECOM INOCSA S.L.U, Leedu ja Prantsuse partnerid Egis Rail ja SIA Rem Pro, Prantsuse ja Taani partnerlus SYSTRA S.A./COWI AS ning Läti, Slovakkia ja Itaalia partnerlus PROSIV.

Taotlemisprotsessi esimeses voorus hinnatakse ettevõtete kogemusi ja kvalifitseeritust vastava projekti läbiviimiseks. Projekti hindamiskomisjon koosneb RB Raili, Eiropas Dzelzcela Linijase, Läti transpordiministeeriumi ja Riia lennujaama esindajatest.

Teine voor leiab aset aprillis, kui kandidaadid esitavad oma ehitusplaanid ning hinnakalkulatsioonid.

Riia lennujaama ja keskraudteejaama vaheline raudteejaam rajatakse Rail Balticu projekti raames.