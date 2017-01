Advokaadid: lühem tööpäev tõstab töötajate produktiivsust ja motivatsiooni

2017. aasta algas töötajate motivatsiooni hoidmise või tõstmise erinevate meetmete, sh töötajate suurema usaldamise ning tööpäeva lühendamise, aktiivse aruteluga. Kuigi välja pakutud mõtted on head, eeldavad need siiski lisaks tavapärasele usaldamisele ka muudatusi seadusandlikul tasemel. Täna kehtiv töölepingu seadus jõustus ca 8 aastat tagasi, mistõttu on mitmed paindlikud töö tegemise vormid jäetud lahtiseks ja seadusandlikul tasandil reguleerimata.

Paraku ei ole ka kohtud ja töövaidluskomisjonid selle 8 aasta jooksul suutnud ühtset praktikat välja kujundada. Vaidluste tekkimisel on üldiselt väljakujunenud tavaks see, et kontrollitakse üksnes kirjalikke dokumente – sh lepingut, töösisekorra reegleid või nende puudumisel seadust. See omakorda toob kaasa töösuhete põhjendamatu ülereguleerituse ning töötajale jääb tihti mulje, et neilt eeldatakse kaheksast viieni kontoris viibimist.

Aeg käes kaasajastamiseks

Selline traditsiooniline töösuhe ja -korraldus on ajale jalgu jäänud. Arvestades, et töö tegemiseks kasutatav tehnoloogia on märkimisväärselt arenenud ning töötajate teadmised ja oskused kasvanud, siis on igati põhjendatud kaasaegsete ja paindlike töövormide (kaugtöö, tööpäevade lühendamine) kasutuselevõtmine. See omakorda võimaldab töötajal tunda end olulisena ning tajuda, et ka tema panusest sõltub tööandja heaolu. Väärtustatud töötaja on tööandjale efektiivne töötaja.

Töölepingu seadus seab tööandjale mitmed piirangud, mis ka kõige parema tahtmise töötajat usaldada selle aga ära nullivad. Kõigile tööandjatele teadaolevalt nõuab seadus, et töötingimused, aeg ja töökorraldusreeglid oleksid ettevõttes kehtestatud. Just eelnimetatud tingimuste tõttu võivad erinevate sektorite töölepingud osutuda mahukateks ja välistada töökorralduse paindlikumaks muutmist. See tähendab, et tööandjal puudub sisuliselt võimalus tagada töötajale iseseisvust töötaja töö tegemist viisi, aja ja koha valikul.

Tööaja lühendamine eeldab töölepingu seaduse muudatust

Kuuetunnine tööpäev on saanud juba positiivset tagasisidet ning isegi Ameerika ettevõtetele soovitatakse Euroopast eeskuju võtta. Võrreldes Eesti töölepingu seadust Rootsi asjaomase seadusega on selge, et Eestis eeldaks lühema tööpäeva võimaldamine seaduse muudatust.

Eestis on täistööaeg seaduses rangelt määratletud: töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Lühemat töönädalat käsitleb seadus aga osalise tööajana.

Rootsi asjaomane seadus näeb ette, et tööaeg ei või olla enam kui 40 tundi nädalas. Seejuures ei ole Rootsi seadusandja määratlenud, et tegemist oleks nö täis- või osalise tööajaga, vaid on jätnud tööandjatele võimaluse töölepingus leppida kokku lühem tööpäev. Määratletud on üksnes maksimaalne tööaeg. Vaid mõne üksiku sõna erinevus Rootsi seaduses on võimaldanud Rootsi tööandjatel kehtestada oma töötajatele aga 6-tunnised tööpäevad. Seejuures ei ole tööandja pidanud töötajat osalise tööajaga tööle võtma.

Mitmes eluvaldkonnas soovib Eesti olla nagu Skandinaavia riigid, mistõttu võiksime töölepingu seaduse muutmisel võtta eeskuju Rootsist.

Eesti tööandja siinkohal mõtleb tõenäoliselt skeptiliselt, kas kõigest 6-tunnised tööpäevad ikka oleksid põhjendatud? Hinnates Rootsis rakendatud mudelit saab vastata jaatavalt. Inimeste produktiivsus tõuseb, töötajad on rohkem motiveeritud, vähem stressis ning seeläbi tõuseb ka töötajate efektiivsus ja väärtus tööandja jaoks. Veelgi enam, rahulolevad töötajad on aga lojaalsed oma tööandjale, mis omakorda vähendab kaadrivoolavust ning tagab stabiilsema töökeskkonna.