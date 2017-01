Hispaania töötute arv langes mullu järsult

Ministeeriumi teatel oli möödunud aastal riigis 3,7 miljonit registreeritud töötut, mis on ligi 400 000 vähem kui 2015. aastal. Tegemist on suurima aastase vähenemisega.

Ametlik töötuse määr avaldatakse Hispaania statistikaameti poolt hiljem sel kuul.

Ametiühingud aga kurtsid, et töötute arv on vähenenud vaid seetõttu, et paljud varasemalt töötud on leidnud töökoha kehvades tingimustes ning see suurendab majanduslikke ja sotsiaalseid lõhesid riigis.

Möödunud aasta kolmandas kvartalis langes Hispaania töötute arv 18,9 protsendile, mis on siiski Kreeka järel töötute arvu poolest Euroopa Liidus teine.

Riigi peaminister Mariano Rajoy on lubanud luua igal aastal juurde 500 000 töökohta, lootes jätkuvale majanduskasvule, 2016. aasta majanduskasvu prognoositakse 3,2 protsendil.