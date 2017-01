Rootsi eksperiment: lühem tööpäev läheb kalliks maksma

Liiga õhinasse ei maksa minna neil, kes on unistanud kuuetunnisest tööpäevast. Kulud on siiski osutunud tulust suuremaks, vahendas agentuur Bloomberg esimesi kokkuvõtteid Göteborgi Svartedaleni vanadekodus tehtud eksperimendist, kirjutab Äripäev. Selleks, et 68 hooldajaga vanadekodus tööaeg kuuele tunnile lühendada, säilitades täispalga, tuli 17 inimest juurde palgata, mis tähendas lisakulu 12 miljonit Rootsi krooni.

Eksperimendi käigus tehtud uuringud näitasid, et töötajate enesetunne paranes, mis vähendas haiguspäevade arvu, ning ka teenuse kvaliteet paranes, kuid linnal ei ole aga kavatsust püsivalt sellisele korraldusele üle minna.

„See on seotud kõrgemate kuludega,“ ütles Bloombergile kohalik vasakpoliitik Daniel Bernmar, kes kohalikus omavalitsuses vanurite hoolekande eest vastutab, lisades, et üleüldine tööaja vähendamine läheks liiiga kulukaks.

