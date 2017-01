Nordea Eesti rahulolematud töötajad lähevad Rootsi peakontori ette pikettima

Nordea panga Eesti filiaali ametiühinguga (AÜ) on kahe aastaga alates selle loomisest liitunud 69 protsenti töötajatest - pretsedenditu arv, arvestades, et muidu ei ole Eesti finantssektoris ametiühinguliikumine kanda kinnitanud, kirjutab ERR.

AÜ-sse koondumise tõi esmalt kumu, et pank on müügis ning lõpuks teade, et see liidetaksegi DNB-ga. Koondamishirmus töötajad tahtsid kollektiivlepinguga paremaid sotsiaalseid garantiisid kui seadus võimaldab ning seniste töötingimuste säilimist pärast liitumist DNB-ga, mistap oli vajalik kollektiivlepingu sõlmimine enne kahe panga ühinemist.

Suvest alates venitamistaktikat rakendanud Nordea panga Eesti filiaali juhtkond teatas novembris lõpuks kollektiivlepingu läbirääkimiste katkestamisest - enne pankade ühinemist pole seda loota.

Nõnda tunnevad pangatöötajad end räästa all olevat - kaks panka peaks liidetama teise kvartali lõpuks, seda palgati tegema LHV-st üle võetud Erkki Raasuke, kes ametlikult 2. jaanuarist tööd alustas.

