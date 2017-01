Tesla tootmine kasvas aastaga 64 protsenti

Tesla tootis 2016. aasta viimases kvartalis 24 882 sõidukit ning kogu aasta jooksul 83 922 sõidukit.

Seoses probleemidega uue isesõitva tehnoloogiaga viibis viimase kvartali tootmine plaanitust rohkem ja seega jäi klientideni tarnimata plaanitud kogusest 2800 autot vähem, teatas ettevõte.

Teate tulemusena langes Tesla aktsia hind 1,83 protsendi võrra.

Siiski teatas ettevõte, et ületas oma tootmiseesmärgi ning 6450 autot on teel klientide poole ning need arvestatakse 2017. aasta esimese kvartali tarnete hulka.

"Lõpuks me taastusime ning jõudsime oma tootmiseesmärgini, kuid viivitus tootmises tähendas mõjutusi möödunud kvartali tarnetele," teatas ettevõte.

Möödunud aasta neljanda kvartali tarnete hulka ei arvestatud ka autosid, mille eest klient oli täielikult maksnud ning arvestati vaid seda, kas klient oli auto kätte saanud ja lõplikult vormistatud kõik vajalikud dokumendid.

Aasta lõpus oli nõudlus autode järele suur ning tellimused Model S-ile ja X-ile kasvasid 2015. aasta lõpuga võrreldes 52 protsenti.