Sõnajalad plaanivad Mustanina külla 500 miljonit maksvat tuuleparki

"Vaivarasse tuuleparkide rajamine on plaanis mitmes etapis, esimesena Mustanina külas ja teise etapina Auveres ja pärast Aidu tuulepargi valmimist. Aidus plaanitakse tööd lõpetada 2019. aastal, ent protsessi kulgu mõjutab ka Tootsi tuulepargi küsimus ja jätkuvalt vinduv elektrituruseadus, millesse kaubandus-tööstuskoda on teinud ettepaneku lisada innovatsioonimeede. Seega on täpset tööde alguse aega veel vara prognoosida," ütles Andres Sõnajalg BNS-ile.

Projekti esimene etapp on Vaivara tuulepark, mis omab kehtestatud planeeringut ja hõlmab Narva karjääri territooriumit Mustanina külas. Sinna saab püstitada 85 tuulikut, mis teeb projekti kogumaksumuseks 425 - 510 miljonit.

"Selguse huvides – on planeeritud erinevad pargid Vaivara vallas: Vaivara park, planeeringu mahuga 85 tuulikut ja Auvere tuulepark, milles tuulikute arv on veel lahtine ja sõltub planeeringu lahendusest. Teist pargi planeerimist korraldame ühiselt Vaivara Wind AS-ga ja loodame väga, et ka nemad eelistavad eestimaist Eleoni tuulikut oma pargi alale, kuhu planeeritakse 32 tuulikut," märkis Sõnajalg.

Mõlemaid parke plaanitakse ühtlasi kasutada Eleoni teisele ja kolmandale mudelile ekspordiks vajaminevate referentside kogumiseks. Põhivõrguga tuuleparkide liitumisressurss on kokku 1000 megavatti, mis Sõnajala hinnangul saab realiseerumisel olema maailmas seni üks suuremaid maismaa parke.

"Alal seavad tuuliku kõrgusele piiri kaitseministeeriumi nõuded. Teeme koostööd ministeeriumiga, et ühiste jõupingutustega paigaldada lähikonda spetsiaalsete omadustega radar, mis leevendaks tuulikute mõju vajaliku määrani. Hetkel käivad ettevalmistusööd, et selline Taani pakutav test-radar nende kuludel ning abiga Eestis püsti panna juba sel aastal," rääkis Sõnajalg.

"Lisaks radari küsimusele on ka raadioluure probleemile Eleoni rahvusvahelises inseneride meeskonnas tänaseks tehniline lahendus leitud. Plaanime seda testida kevadel Eleoni esimeses referentspargis Aidus esimese kerkiva tuuliku peal. Kui testid on edukad ja mõõtmistulemused ammendavad, saab Eleonist ainulaadne raadioluure sõbralik tuulik, mis loob olulised turueelised peale Eesti veel mitmetes riikides, seehulgas Šveitsis ja Soomes," sõnas Sõnajalg.

Samuti toimub tema sõnul intensiivne koostöö valitsuse loodud töögrupis, mis selgitab ekspertide abiga välja probleemid ja lahendused. Kui projekt õnnestub ja kõrgusprobleem laheneb, saab Sõnajala sõnul Vaivarasse kõikjale püstitada ka üle 200 meetri kõrguseid tuulikuid, mis on tema sõnul uue põlvkonna multi-megavatt tuulikute esmane nõue.

Projekti teise etapina on Auvere tuulepargi rajamine veel planeeringu faasis. "Praeguse seisuga on sinna lubatud 155 – 200 meetri kõrguseid tuulikud, eeldusel, et raadioluure probleem, mida kavatseme Eleoni uudse tehnoloogia abil lahendada, on kaitseministeeriumi jaoks aktsepteeritav," märkis Sõnajalg. "Eelpool nimetatud Taani niinimetatud fill-in radar pühib ka Auvere tuulepargilt kõrgusepiirangud, mis on ülioluline tehniline parameeter tuuliku eluea pikenemisele vähemate turbulentside tõttu ja ka efektiivsusele. Insenerid on välja arvutanud, et iga meeter tuuliku kõrgust tõstab toodangut 0,4-0,5 protsenti."