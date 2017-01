Palo: riik soosigu ettevõtjaid pigem tegevusala kui suuruse järgi

«Suur versus väike ei ole õige lähenemine,» rõhutas Palo. Nii võivad ettevõtlus- ja IT-ministri hinnangul jääda tähelepanuta paljud keskmised või väikeettevõtted, kel on kitsas valdkonnas otsustav roll allhankija või know-how pakkujana.

«Ka väike nurgapealne kohvik, kust Eesti Energia pearaamatupidaja hommikul ostab oma saiakese ja cappuccino, on vajalik selleks, et Estonian Cell, üks Eesti suurimaid elektritarbijaid, saaks edukalt eksportida kõrge lisandväärtusega toodangut,» rõhutas Palo.

Ministri hinnangul on ühiskonna jaoks oluline mitte üle vaadata ka Eesti kümnetest tuhandetest mikro- ja elustiiliettevõtetest.

«Pereettevõtted on aga läbi maailma majandusajaloo näidanud end kõige stabiilsemate ja pikaajalisemate äristruktuuridena, seetõttu saan neid vaid imetleda ja aidata kaasa nende arengule seal, kus see on võimalik. Sotsiaalse ja elustiiliettevõtluse puhul ei ole vaja rääkida toetamisest kellegi arvelt. Enamikul juhtudel on eeskätt vajalik hoopis tähelepanu ja tunnustus, ning see kõik on võimalik kasvõi minu tööaja arvelt,» lubas Palo.

Samas nõustus Palo, et majanduse ja ekspordi elavdamiseks peaks Eesti keskenduma eeskätt oma tugevaimate valdkondade arendamisele.

«Parem teha vähe ja korralikult, kui üritada haarata kõike ja saavutada vähe,» märkis ta. Eesti potentsiaalikaimate valdkondadena nimetas ta näiteks e-Eestit ja IT-lahendusi, aga ka põlevkivi, metsa- ja põllutööstuse toorme väärindamist ning geeni- ja tervisetehnoloogiat.