Osula busside kinnipidamisest: oleksime pidanud korrektsemad olema

«Ütleme nii, et me oleks pidanud olema seal peenusteni korrektsed nagu me Eestis ja teistel turgudel. Teisalt kui sa opereerid bussiliiklust nii erinevatest kohtades, tuleb ka arvestada teatud riskidega. Eriti Venemaal,» rääkis Osula.

Samas tõi Osula välja, et Vene ametivõimud ei oleks pidanud nii teravalt käituma. «Kui esiklaasis on mõra sees nagu meil oli, siis Eestis antakse selle väljavahetamiseks aega kuni tehnilise ülevaatuseni,» märkis ta.

Küsimuse peale, et kas Lux Expressi tütarfirma ZAO Evrolainsi busside peatamise taga esmaspäeval võisid olla konkurendid, vastas Osula, et ta ei soovi selliste asjade üle spekuleerida, kuid pigem ta ei usu seda. «Ega busside kvaliteedi koha pealt meil seal konkurente niiväga ei ole,» lisas ta.

Transpordiettevõtja ütles, et nad üritavad probleemid võimalikult kiiresti lahendada ja peagi liinilt maha võetud bussidega uuesti sõitmist alustada. Kuna see täpsemalt juhtuda võiks, Osula öelda ei osanud, kuna Venemaal on pikad pühad ja sel ajal midagi liikuma saada on väga keeruline.

Samas kiitis ta Lux Expressi meeskonda, kes lahendas segaduse väga kiiresti ja edukalt. «Meil võttis lühikese aja, et sellisel pingelisel perioodil uued bussid leida. Sellises mahus busse, bussijuhte, logistikat ümber korralda ei ole naljaasi, aga saime hakkama,» rääkis ta.

Vene ametivõimud peatasid esmaspäeva õhtul ajutiselt Lux Express Gruppi kuuluva Venemaa ettevõtte ZAO Evrolains rahvusvaheliste vedude litsentsi Helsingi-Peterburi ja Tallinna-Peterburi liinidel. Esialgseks põhjenduseks tõid ametivõimud mõningad puudused ettevõtte tegevuses.

Vene portaal fontanka.ru andmetel sai Lux Expressi Venemaa tütarfirma ZAO Evrolains sai 26. detsembril ettekirjutuse, kust ilmnes, et kolme bussi esiklaasis on mõrad rahvusvaheliste vedude dokumentatsioonis on puudujääke.

Lisaks puudutasid etteheited peatuste tegemist parkimise keelualal, mida on kinnitanud ka reisijad. Samuti käivitati buss, mille kasutamiseks luba puudus.

Teisipäeval teatas Lux Express, et ettevõte jätkab reisijate teenindamist Helsingi-Peterburi ja Tallinna-Peterburi liinidel. Olukorra ajutiseks lahendamiseks korraldatakse reisijate vedu asendusbussidega, kuid seoses sellega võib tekkida reisijatele ebamugavusi piiri ületamisel ja hilinemisi busside sõidugraafikutes.