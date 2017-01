Kaubamaja prognoos uueks aastaks: palgakasv jääb ja kiireneb

Majanduse osas üldiselt ootab ta pigem stabiilse keskkonna jätkumist. «Usutavasti jääb ka majanduskasv siiski mõõdukalt positiivseks,» märkis Laugus.

«Oluline on, et uue valitsuse sammud nii maksude, kui üldise majanduskeskkonna osas oleksid positiivse mõjuga. Muudatused maksudes, mis on ette võetud vähemkindlustatud inimeste olukorra parandamiseks, on kindlasti vajalikud ja õiged,» lisas ta.

Ettevõtetele on aga oluline leida täiendavaid võimalusi, kuidas olla senisest tõhusamad, kuna palgakasv jätkub. Pikas perspektiivis on kindlasti edukad need, kes investeerivad uuenduslikesse ja tarkadesse tehnoloogiatesse. «Investeeringute tegemiseks on aeg kindlasti soodne,» arvas Laugus.

«Kaubamaja vaatab samuti julgelt tulevikku ja sellel aastal on paljud meie tegevused seotud uue Tallinna Kaubamaja müügimaja projektiga. Loodame siin juba üsna pea jõuda arhitektuurikonkursini ja sealt edasi juba järgmiste konkreetsete sammudeni,» märkis ta.