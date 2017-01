5 viisi, kuidas uuel aastal rahaga paremini majandada

Eelarve on kõige alus

Kui sulle tundub, et raha säästmine on võimatu ning igakuine sissetulek nagu sulaks sõrmede vahel, siis võib seda muuta eelarve tegemine. Isikliku eelarve koostamine aitab saada täieliku ülevaate sellest, kui palju reaalselt raha iga kuu alles jääb ning kuidas saaks oma sissetulekuid suunata nii, et see parandaks rahalist seisu üleüldiselt.

Kui soovid, võid selle jaoks kasutada mobiilirakendusi või programme, mis aitavad andmeid sisestada ja järgivad ka arengut, ent kõige lihtsam on kasutada mõnda tabeliprogrammi. Esmalt peaksid kirja panema kõik sissetulekud, mis laekuvad kindlapeale iga kuu. Sama tuleks teha ka kuludega, mis on vältimatud – näiteks üür, laenumaksed, transpordikulu ja muu selline. Kulude puhul on mõistlik summasid ümardada, sest mitmete kulude puhul ei pruugi olla lihtne fikseeritud summa märkimine. Ole enda vastu aus ja mõtle kriitiliselt, kuidas oma sissetulekut jaotada.

Tee kaalutletud finantsotsuseid

Ükskõik, kas sa lähed toidupoodi või kavatsed võtta laenu, iga väljaminek peaks olema läbimõeldud otsus, seda isegi siis, kui pead otsuse võtma vastu kiiresti. Enne laenu või liisingu võtmist oleks mõistlik laenupakkujaid võrrelda – seda saab teha mugavalt Financer.com laenuvõrdlustabelite ja intressikalkulaatorite abil. Võrreldes erinevaid krediidiandjaid saad ülevaate sellest, kui palju läheb üks või teine laen tegelikult maksma ning nii saad olla veendunud, et teed enda jaoks kõige mõistlikuma otsuse. Samamoodi tuleks kaaluda isegi igapäevaseid tarbeasju ostes. Mine poodi üksnes poenimekirjaga – nii on väiksem oht, et kulutad raha tühja-tähja peale.

Refinantseeri kulukad laenud

Kui sul on mitmeid väikeseid laenukohustusi, mis on muutunud üsna koormavaks ja tülikaks igakuisete maksete tegemise tõttu, tasub mõelda refinantseerimise peale. Refinantseerimislaenu puhul on tegemist ühe suurema laenuga, mille otstarbeks on olemasolevate laenude tasumine. Nii pead tagasi maksma vaid ühte laenu ning tihti kaasneb sellega ka märgatav rahaline võit.

Hakka säästma

Raha säästmine on ilmselt kõige keerulisem samm ning see võib tunduda ületamatult raske, kui iga kuu on palju väljaminekuid. Ükskõik, kas kuus jääb üle 10, 50 või 100 eurot, raha saab kõrvale panna igal juhul – ka väike summa aitab.

Kõige lihtsam on säästa hoiukonto abil. Ava tasuta pikaajaline hoius, kuhu kannad iga kuu teatud summa ning nii saab raha intresside näol kasvada.

Kui sa alustad juba see kuu ja paned iga kuu hoiukontole 10 eurot, võid olla kindel, et sul on aasta pärast 120 eurot kõrvale pandud. See ei ole enam sugugi nii väike summa, ent võib mõne olukorra puhul olla just see summa, mida vajad ootamatu väljamineku katmiseks.

Igaüks saab investeerida

Raha säästmise teine külg on investeerimine. See tundub hirmutav ja keeruline, ent tegelikult saab sellega algust teha igaüks. Üks lihtsamaid võimalusi raha investeerimiseks on ühisrahastusplatvormide kasutamine. Lisaks madalatele sissemaksetele on taolised platvormid väga hõlpsasti kasutatavad ning ei nõua eelnevat investeerimiskogemust.

Kui soovid uuel aastal olla edukam ja tagada, et kuu lõpus jääb raha ka üle, tuleb kuskilt alustada. Ükski teekond ei ole lihtne, ent sammhaaval alustades saad tagada peatselt tunduvalt parema rahalise järje.