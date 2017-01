Mainor plaanib Auverre 100 miljoniga tuulepargi rajada

«Liitumispunkt on küll valmis, aga praegu tegeleme keskkonnamõjude hindamisega. 2. veebruaril on avalik arutelu Vaivara vallas. See võtab kõik aega, aasta läheb kindlasti,» ütles ettevõtte juhatuse liige Raivo Pihlak BNS-ile.

Plaanitav 81-megavatine tuulepark läheb Pihlaku sõnul maksma ilmselt 100 miljoni euro ringis. «Võrreldes sellega, mis oli paar-kolm aastat tagasi, on tuulikutootjad oma hindu langetanud, aga eks ta ikka tuleb sinna 100 miljoni kanti indikatiivselt. Täpset hinda saab öelda siis, kui on pakkumised tuulikutootjatel tulnud,» sõnas Pihlak.

Ta ütles, et tuulikute kõrguseks on planeeritud 150 meetrit, mis aga nõuab riigilt vajalikke kooskõlastusi. «See oleneb kaitseministeeriumist, kooskõlastused tuleb saada ka politsei- ja piirivalveametilt, lennuametilt,» märkis Pihlak.

«Kui võtta Ida-Virumaad, kus ka mina elan, siis mõned räägivad, et palju töökohti need tuulepargid ikka toovad. Mina nii ei arvaks, see see ikkagi kindlustab, et piirkonda tehakse suured investeeringud. Kui rääkida riigikaitsest, siis see peab loomulikult olema, aga majanduse peab ka järje peale saama,» sõnas Pihlak.

AS Vaivara Windist 85 protsenti kuulub AS-ile Mainor ja 15 protsenti Raivo Pihlakule.

Mainori gruppi kuuluvad Mainor Ülemiste AS, Technopolis Ülemiste AS, Smart City Group AS, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor , Dvigatel, Regital OÜ, Dvigatel-Energeetika AS, Mainor Energy Solutions OÜ, Vaivara Wind AS, Kristosten OÜ, Rekman AS, Askala OÜ, Tarmel Furniture AS, Doranova Baltic OÜ.