Tiit Vähi: inseneridele me töötundide eest ei maksa

«Juhtisin selliste põhimõtete järgi juba sotsialismiajal,» rääkis Vähi, kelle kinnitusel tema ettevõtetes inimese töötavad, mitte ei tegele tööga.

Elisa personalijuht Kaija Teemägi kirjutas, kuidas võimalusel võiks töötajad 8 tunni asemel kontoris veeta 4 või 6 tundi, ja teha vähema aja jooksul ära sama palju.

Vähi sõnul liinitööl, kus käiakse vahetustega, seda lubada ei saa, kontori- ja tehniliste tööde puhul aga see täiesti loomulik.

«Insenertehniliste tööde puhul on meil aastaid põhimõte, et töö peab olema tehtud. Me ei maksa töötundide eest. Ja kui hakkama ei saa, siis tuleb leida keegi teine,» rääkis Vähi ja lisas, et kui töö saab tehtud aga kiiremini, siis veel parem. Sama kehtib ka müügitöö puhul.