Statoili juht: muudatused ajavad tänavu kütuse hinna üles

Postimees avaldas täna suure majandusprognoosi, kus erinevad analüütikud andsid muuhulgas hinnangu ka bensiini 95 eeldatavale kasvule.

Realo sõnul mõjutab eeloleval aastal lisaks nafta hinnale mootorikütuste hindu ka USA dollari kurss, sest tooteid noteeritakse just dollarites ning on olnud ajalooliselt perioode, kus kütuse hinda on dollari tugevus või nõrkus korralikult mõjutanud.

«Jättes kõrvale nafta hinna, siis Eestis avaldab sel aastal enim mõju aktsiisitasude tõus veebruarist ning samuti kohustuslik üleminek biokütuste müügile alates maikuust, » lausus Realo.

Tema sõnul kergitab aktsiisimaksude tõus nii bensiini kui diislikütuse hindu umbes 5 senti liitri kohta ning selle tulemusel saab näiteks diislikütuse puhul olema hinnavahe Läti ja Leeduga juba 15 senti liitrilt.

Biokütustele üleminekul maikuust tuleb hakata müüma mootoribensiini 95 umbes 5%-se etanooli sisaldusega ning diislikütuseid 7%-se biokomponendi sisaldusega. «Täpne sõnastus seadusandjatelt on endiselt veel tulemata, nagu viimasel ajal tavaks, aga eks maikuuni ole ju veel aega ka ... Kuna biokomponent on üldjuhul kallim kui fossiilne kütus ning Eestis, võrreldes mitme muu riigiga, ei ole biokomponent maksuvabastusega, siis tõstab ka biokomponendi lisamine pisut kütusehind, » nentis Realo.

Kokkuvõttes võib Realo hinnangul Postimehe majandusprognoosis toodud kütusehinna kasvunumbrit pidada suhteliselt tõenäoliseks, seda juhul kui maailmaturu hinnad püsivad stabiilsed. «Juhul, kui mingil põhjusel peaks ootamatult USA dollar tugevnema või nafta hind tõusule pöörama, siis loomulikult on hinnatõus teadmata mahus seni pakutust suurem, » ütles Realo.

Tema hinnangul on tarbija jaoks positiivne see, et langevate müügimahtude (transpordiettevõtted tangivad ammu Lätis ja Leedus) ning üha teravneva konkurentsi tingimustes (tanklaid on lihtsalt liiga palju) saavad tarbijad pidevalt soodsamaid hindu just jaemüüjate marginali arvelt. «Kui kaua selline tegevus on jätkusuutlik, see on juba iseküsimus. Seniks aga soovitan klientidel jaanuari soodsatest hindadest viimast võtta - selliseid hindu ei pruugi enam näha saada, » nentis Realo.