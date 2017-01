Estonian Cell tootis mullu 7,7 miljonit kuupmeetrit biogaasi

Enda toodetud biogaas vähendab tehase tootmiskulusid, ütles Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe pressiteate vahendusel. «Biogaasi tootmine on oluliselt aidanud vähendada maagaasi sisseostukulu, kuna ettevõte on asendanud tervelt kolmandiku fossiilse päritoluga maagaasist enda toodetava biogaasiga,» lisas Lahe. 2015. aastal tootis ettevõte üle 5 miljoni kuupmeetri biogaasi, tõustes sellega Eesti suurimaks biogaasi tootjaks ja tarbijaks.

Biogaasi tootmisesse investeeris ettevõtte omanik, Austria päritolu Heinzel Holding paar aastat tagasi 11 miljonit eurot, vähendades süsiniku jalajälge enam kui 30 protsendi võrra.

Ettevõtte arengukava näeb ette järgmist mahukat investeeringuprogrammi, kuid paraku on valitsuse maksupoliitika selle riiulile surunud rääkis Lahe. Ettevõte loodab valitsusega konstruktiivset dialoogi energiamahukate ettevõtete energiatoodete maksustamise küsimustes, eesmärgiga seista Eesti majanduskeskkonna konkurentsivõime eest laiemalt, mitte kitsalt "oma asja" ajades, lisas ta. «Meie sõnumid puudutavad kõiki energiamahukaid majandussektoreid, nii uusi kui ka olemasolevaid investeeringuid ja loodan siiralt, et energiamahukate ettevõtete energiamaksude mure saab lahenduse alanud aasta jooksul.»

Lahe sõnul on Estonian Celli eesmärk kutsuda üles valitsust kasutama Eestis Euroopa Liidus liikmesriikidele soovitatud lahendusi. «Euroopa Liidus on energiatoodete maksustamisega seonduvalt rõhutatud energiamahukate ettevõtjate globaalse konkurentsivõime tagamise vajadust. Liikmesriikidele on antud võimalus energiamahukatele ettevõtjatele energiatoodete, seehulgas maagaasi ja elektrienergia suhtes maksuvabastuse või maksulae kehtestamiseks. Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on aktiivselt nimetatud võimalusi ka kasutanud, mistõttu on Eestis asuvad energiamahukad ettevõtjad Põhjamaades asuvate konkurentidega võrreldes ebavõrdses seisus,» märkis Lahe.

Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Tegu on kahe viimase aastakümne ühe suurima Eestisse tehtud välisinvesteeringuga rajamismaksumuses 153 miljonit eurot. Kokku on investeeritud 176 miljonit eurot. Ettevõte toodab kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse erinevatesse Euroopa ja Aasia riikidesse.

Ettevõttes töötab 86 inimest, kuid väärtusahelas antakse tööd 500 inimesele. Estonian Cell on Eesti kõrgeima tööviljakusega ettevõte – 2015. aasta käive töötaja kohta ulatus üle 900 000 euro. Estonian Celli ainuomanik on Austria paberitööstusettevõte Heinzel Holding GmbH.