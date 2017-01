Eesti Post kuulutas välja konkursi juhi leidmiseks

«Eesti Post on meie kõigi jaoks oluline info-ja logistikaettevõte, mis peab tagama nii kirjade ja ajalehtede õigeaegselt adressaadini jõudmise ka kõige kaugemal metsakülas kui ka e-kaubamajadest tellitud saadetise kiire ja kvaliteetse kohale jõudmise tellijatele. E-kaubandus on maailmas kiirelt arenev valdkond ja seetõttu on ka ettevõtte tähtsus Eesti majanduses kasvamas,» ütles ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Urve Palo pressiteate vahendusel. «Usun, et sellise ettevõtte juhtimine on väärikas väljakutse Eesti tippjuhtidele. Seetõttu ootan sisukat konkurssi.»

Nõukogu esimehe Merike Saksa sõnul oodatakse sobilikult kandidaadilt logistika- ja e-kaubanduse äri head tundmist, kõrgharidust soovitavalt majanduse, logistika või finantsvaldkonnas ja vähemalt kolmeaastast töökogemust suurettevõtte juhina. «Oluline on strateegiline mõtlemine, kõrge pingetaluvus ja laitmatu ärialane reputatsioon,» märkis Saks.

Juhatuse esimehel on nõutav riigisaladuse juurdepääsuluba või valmidus selle taotlemiseks.