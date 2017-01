Silmeti endine juht liigub laevaärisse

«Hüperaktiivsele inimesele nagu mina, selline järsk muutus sobib. Tegemist on küll täiesti teise valdkonnaga, aga see on hea väljakutse,» ütles varem üle 10 aasta metallurgiasektori tegutsenud O’Brock.

Tema sõnul on Baltic Workboats huvitav ja oluline ettevõte, mis on kiiresti kasvanud ja kavatseb seda teha ka tulevikus. Seetõttu ongi O’Brocki ülesanne viia Baltic Workboats agressiivselt uutele välisturgudele.

Ta ei soovinud veel täpsustada, missugustele turgudele ettevõte laieneb, öeldes vaid, et see eeldab kindlasti tootmisvõimsuse kasvatamist Saaremaa tehases. «Pean vaatama, kas ja kus on ruumi veel kasvamiseks. Esialgu tulekski ilmselt laieneda Eestis ja seejärel teistele turgudele vaadata,» rääkis ta.

Kuigi O’Brock möönis, et ta ei ole varem laevandusega otseselt kokku puutunud, on ta viimasel ajal kõvasti õppinud, et endale valdkonna käekäik selgeks teha. «See on hoopis teistmoodi ja seal on täitsa uus töökultuur ja midagi ütleb mulle, et saarlastega koostöö tegemine on veidi teistsugune. See kõik tundub huvitav mulle.»

Baltic Workboats on viimasel ajal jõuliselt laienev Saaremaa ettevõte, mis peamiseks tegevusalaks on alumiiniumist töölaevade valmistamine ja turustamine. Ettevõte on suurim alumiiniumist laevade tootja Läänemere regioonis, mille tootevalikusse kuuluvad lootsi- ja patrulllaevad, praamid, puksiirid, katamaraanid, uurimislaevad ja muud tööpaadid.

Sel aastal on ettevõte müünud näiteks rootslatele 20 miljoni eest parvlaeva ning tarninud nii Belgia kui ka Saksamaa tollile patrull-laevu. Lisaks ehitab firma reisiparvlaeva Soela, mis hakkab selle aasta mais sõitma Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini.

Baltic Workboatsi tegevjuhina jätkab Margus Vanaselja, kes on ka ettevõtte üks omanik. Ettevõte kuulub veel Märten Vaikmaale ja OÜ-le BMG Consult. Laevaehitaja käive oli möödunud aastal 24,2 miljonit eurot, mis on 8 protsenti enam kui 2014. aastal; ettevõtte puhaskasum langes veidi ja oli 3,2 miljonit eurot.