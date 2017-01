EY analüüs: optimaalne asukoht konverentsikeskusele on linnahall

Ernst & Young Baltic AS-i partner Ivar Kiigemägi sõnul kaaluti analüüsis konverentsikeskuse asukohana kolme kinnistute gruppi: Tallinna linnahalli, kaht RKAS-ile kuuluvat kinnistut ja kaht erasektori kinnistut Ülemiste Citys ja Pirita TOP-i territooriumil.

«Optimaalseim koht on Tallinna linnahalli kinnistu,» märkis Kiigemägi pressibriifingul ajakirjanikele, tuues välja, et selle läheduses on piisavas koguses häid hotellikohti, lähedal on vanalinn ning tegemist on kultuuriväärtsuliku objektiga, lisaks tekiks sünergia võimaliku kontserdikeskusega.

Miinusena on linnahall Kiigemägi sõnul muinsuskaitse all, mis teeb selle renoveerimise mõnevõrra kallimaks.

RKAS-ile kuuluvate Noblessneri ja Patarei plussid on Kiigemägi sõnul üsna sarnased, mõlema asukoht on hea, on võimalik sünergia loomine Lennusadama ja muude piirkonna arengutega. Sarnaselt linnahalliga on Patarei muinsuskaitse all ja selle kordategemine on kulukam ja aeganõudvam kui uue keskuse ehitamine.

Ülemiste City ja Pirita TOP on Kiigemärgi sõnul kaugemal vana- ja südalinnast ning sealsetest hotellidest ehk logistiliselt pole need nii head kui linnahall.

Kiigemägi sõnul toetasid analüüsi koostamise käigus intervjueeritutest Tallinna Sadam ja Infortar konverentsikeskuse tulemist linnahalli, kuna sellega kaasneks piirkonna korrastamine.

Ernst & Young Baltic AS-i tehingute nõustamise osakonna juhtivkonsultant Maire Gustavsoni sõnul läheks esialgsete numbrite kohaselt linnahalli konverentsikeskuseks renoveerimiseks 36,4 miljonit eurot. «Konverentsikeskuse töötamise puhul oleks selle mõju Eesti majandusele üle 18,5 miljoni lisandväärtust ja üle 5 miljoni maksutulu,» sõnas ta.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi sõnas pressikonvernetsill, et kommertsalustel pole konverentsikeskuse loomine jätkusuutlik. «Linnahalli puhul tulevad kaudsed tulud kõige kiiremini tagasi, see võimendab paremini olemasoleva taristu kasutamist,» rääkis ta.

Kuidas keskuse valmimisel selle opereerimine toimuks, pole Lubi sõnul veel selge. «Rahvusvahelise kompetentsi kaasamine oleks väga oluline, kuna see on mõeldud välisturistidele,» ütles ta.