Leedu Achema allkirjastas kokkuleppe Gazpromiga

Ettevõte plaanib sel aastal osta kaks kolmandikku ehk ligi 870 kuupmeetrit oma gaasist Venemaalt. Ülejäänud osa gaasist ostetakse Norra Statoililt.

Achemos Grupe juhatuse aseesimees Gintaras Balčiūnas kinnitas BNS-ile gaasilepingute allkirjastamise Gazpromi ja Statoiliga. Balčiūnas ei täpsustanud, kui suur gaasikogus erinevatelt gaasipakkujatelt ostetakse, kuid ütles, et Gazpromi osa on suurem.

«Gaasi hind kõigub vastavalt hooajale ning Gazpromilt on külmal perioodil odavam gaasi osta, kuna hinnad on tavaliselt paremad ning gaas odavam. Suvel väheneb nõudlus gaasi järele ning hind langeb, seega plaanime me osta suvel gaasi terminalist ning külmal perioodil on odavam osta gaasi Gazpromilt,» ütles ta.

Balčiūnase sõnul tarbib Achema sel aastal umbes 1,3 miljardit kuupmeetrit gaasi, mis teeb kokku umbes 13,4 miljonit megavatt-tundi. Eelmisel aastal tarbis ettevõte 1,2 miljonit kuupmeetrit, sealhulgas 500 kuupmeetrit Gazpromilt ja 700 miljonit kuupmeetrit Statoililt. Tehas ostis 2016. aastal gaasi enampakkumisega, kuna pikaajaline leping Gazpromiga lõppes 2015. aasta lõpus.