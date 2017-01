Vaata, kus teenib välistööjõud kõige kõrgemat palka

10 parima seas oli järgmised riigid, vahendab Business Insider.

10. Bahrein oli välistööjõu keskmine palk 98 622 dollarit või 93 707 eurot aastas. 65 protsenti riigis töötavatest välismaistest spetsialistides saab tööandjalt toetust ka koju reisimiseks.

9. Suurbritannia, kus välisspetsialisti keskmine palk oli aastas 83 227 dollarit või 79 079 eurot. Väliseksperdid peavad lisaks palgale Suurbritannias töötamise võluks võimalust uusi oskusi omandada ning karjääriredelil edenda.

8. Hong Kongis teenib välisspetsialist keskmiselt 169 756 dollarit või 161 296 eurot aastas. Hong Kong on hea koht oma karjääri edendamiseks, kuid pooled neist, kes olid Hong Kongi tööle läinud leidsid, et töö ja muu elu tasakaal on selle tõttu paigast läinud.

7. Austrias on välisspetsialisti keskmine palk 85 288 dollarit või 81 037 eurot aastas. Austria kaskuks räägib ka tasakaal töö ja vaba aja vahel, 62 protsenti vastanutest kiitis ka Austria töökultuuri.

6. Singapuris teenib välisspetsialist keskmiselt 138 641 dollarit või 131 731 eurot aastas. Sarnaselt Hong Kongile sobib Singapur hästi karjääri edendamiseks kuid muuks selle kõrvalt väga aega ei jää. 53 protsenti neist, kes olid tööle läinud Singapuri väitsid, et on oma tööga nüüd rohkem rahul.

5. Norras võib välisspetsialist teenida keskmiselt 97 486 dollarit või 92 627 eurot aastas. Eriti kiitsid Norras töötajad paremat tasakaalu töö ja vaba aja vahel.

4. Araabia Ühendemiraatides teenib välispetsialist keskmiselt 112 820 dollarit või 107 197 eurot aastas.

3. Rootsis teenib välisspetsialist keskmiselt 84 802 dollarit või 80 575 eurot aastas. 71 protsenti neist, kes läksid tööle Rootsi, kinnitasid, et töökultuur on seal oluliselt parem kui kodumaal.

2. Saksamaal teenib välisspetsialist keskmiselt 97 693 dollarit või 92 824 eurot aastas. Saksamaa on parim sihtkoht neile, kes tahavad omandada uusi oskusi, edeneda karjääriredelil ja olla kindlad, et töökoht on alles ka homme.

1. Šveitsis teenib välisspetsialist keskmiselt 188 275 dollarit või 178 892 eurot aastas. Šveits on parim sihtkoht teist aastat järjest. Lisaks headele palkadele on seal ka väga hea tasakaal töö ja vaba aja vahel ning suurepärane töökultuur.