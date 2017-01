Ekspert: tänavu jälgi LHVd ja Olympicut

Hinnates võimalikke tänavusi arenguid Tallinna börsil, ütles Talpsepp, et seni, kuni Euroopa ja USA börsidel ei toimu suuremat verevalamist, võib Tallinna börs olla suhteliselt stabiilne. «Kui suuremat kriisi ei tule, siis arvestavat potentsiaali tõusuks omavad nii Olympic kui LHV, kuid need võivad kümneid protsente langeda, juhul kui majandus hakkab langema,» nentis Talpsepp. «Majanduslangust aga püütakse alati valitsuste poolt edasi lükata. On võimalik, et nii Euroopa kui USA saavad veel 2017. aastal majanduse stabiilsena hoidmisega hakkama, kuid ilmselt mitte kauem.»

Välisbörsidel tuleb Talpsepa sõnul ilmselt rahutum aasta kui oli 2016, sest viimase kaheksa aasta lõdvast rahapoliitikast tulenevad riskid võivad hakata realiseeruma. «Pakun, et Itaalia panku ootavad ees väga keerulised ajad ja selles olukorras jäävad püsima need pangad, mille probleemid selguvad varem,» rääkis ta. «Seega näiteks ilmselt maailma vanim pank Monte dei Paschi di Siena päästetakse ära, aga mõni teine veidi väiksem pank jäetakse päästmata ning see viskab Itaalia majanduse langusesse.» Seejärel tõstatub Talpsepa hinnangul ka Itaalia riigivõlga probleem, mis võib aga kahjustada euro tugevust ja pole võimatu, et 2017. aasta jooksul muutub dollar eurost tugevamaks.

Talpsepa hinnangul võib Eesti majandus 2017. aastal elavneda juhul, kui maailma majandus jätkab kosumist. Arvestades aga USA keskpanga tõstetud intressimäärasid ja viimase 8 aasta lõdvast rahapoliitikast tulenevate riskide võimalikku realiseerumist, võib majanduskasv aasta teisel poolel saada tagasilööke, nentis ta.

Kommenteerides seda, kas hakkame muutuma välisinvestoritele jälle atraktiivsemaks, nentis Talpsepp, et niikaua kuni Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on kesised, jääb Eesti maailma piiririigiks. «Leidub vähe neid, kes sooviks maailma äärel asuvasse riiki investeerida, » lausus Talpsepp. «Lisaks maailma ääreriigiks olemisele on ka Eesti rahvastikupüramiid tulevikku investeerimist mitte julgustav. Eesti ei ole seetõttu asjalikule välisinvestorile atraktiivne.»

Positiivne asjaolu välisinvestorite jaoks peitub Eesti innovaatilisuses, startupinduses, IT-sektori tugevuses ja E-residentsuse programmis, mis avab välisinvestorile läbi Eesti tee Euroopasse, rääkis ta. «Eesti idufirmadesse investeerimist on toetanud ka Eesti edulood nagu Skype, Pipedrive, GrabCad ja varsti ilmselt Funderbeam.»

Talpsepa sõnul on Etalon Varahaldusel välisaktsiatest praegu investeeringuid vaid naftasektoris ja positsioone on ka Venemaal. «Etalon Varahaldusel õnnestus eelmisel aastal investorite vara kasvatada +38,92 protsenti. Loodan ka sellel aastal hea tulemuse teha, kuigi börs on kui tühjaks pigistatud sidrun,» märkis Talpsepp.

Ta lisas, et ka Etalon Conference poolt Singapuris korraldataval ja novembri lõpul toimuva 3-päevase investeerimiskonverentsi korraldamine sujub hästi. «Osalejaid on juba enam kui 20 riigist ja esinejatena õnnestunud ära kinnitada sellised legendid nagu Brian Tracy, Jim Rogers, Marc Faber, Michael Pettis, Jeffrey Olin ja Eestist nii Gerd Kanter kui Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp,» rääkis Talpsepp.