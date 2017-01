Tänavune ilutulestiku müük kidus viletsa ilma tõttu

Kuigi Eesti suuremad ilutulestiku jae- ja hulgimüüjad ei osanud veel täpselt öelda, kui palju nad tänavu rakette müüsid, möönsid kõik, et mingit kasvu võrreldes mullusega ei maksa loota. «Eks see ole juba ammu teada, et kui lund ei ole, siis pürotehnika müük nii hästi ei edene,» ütles Eesti ühe suurima ilutulestikumüüja Ruf Eesti AS-i juhatuse liige Ivo Melder.

Lisaks kehvale ilmale vähendab pürotehnika müüjate käibeid ka teatud ilutulestike kasutusloa tähtaja lõppemine möödunud aasta lõpus. See tähendab, et müüjad pidi nn säilivusaja ületanud kaubast lahtisaamiseks tõenäoliselt hinda alandama. Vastasel juhul tuleb see kaup maha kanda, lisas Melder.

OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika juhataja Eduard Tani rääkis samuti, et tänavust müüki pidurdas eelkõige halb ilm, mis vältas terve detsembrikuu. «Eks see ole selline väga emotsionaalne asi. Kui maa on valge, siis ostetakse kindlasti rohkem. Sama lugu on ju kõigi jõulupühade kaupade müüjatega,» ütles ta.

Tani prognoosis, et Arnika käesoleva aastavahetuse müügitulemus jääb ilmselt eelmise aasta tasemele. «Ütleme nii, et käive kõigub umbes pluss miinus 5 protsenti. See veel selgub, kuna praegu on tõesti väga vara veel öelda. Pole veel kõiki kassasidki kätte saanud.»

Tani sõnul on pürotehnikafirmade suurimad kliendid kaubanduskeskustes tegutsevad edasimüüjad. Kohalike omavalitsuste panus on väike ja aastatega langenud. Üldse on hulgiklientide osakaal pigem väiksemaks jäänud. «Kodanikuna võiksin rõõmustada, et omavalitused investeerivad näiteks rohkem teedesse. Ilutulestiku müüjana aga ütlen muidugi, et võiks rohkem osta,» rääkis Tani. Samas tõi ta välja, et võib tajuda trendi, kus noorem generatsioon tunneb ilutulestiku vastu vähem huvi.

Eesti pürotehnika turg jaguneb peaasjalikult kolme suurema tegija vahel, kelleks on Arnika, Ruf ja Hansa Ilutulestikud. Turuliidri Arnika käive oli möödunud aastal ligi 1,7 miljonit eurot.