Endine minister: Läti majanduskasv jääb alla potentsiaali

«Majanduskasv jääb alla potentsiaalse kasvu mitte vaid 2017. aastal, vaid ka tulevatel aastatel. Kahjuks ei saa selle osas midagi ette võtta, sest me ei leia inimesi, kes teeksid neid asju, mis tegemist vajavad,» ütles ta.

On ebatõenäoline, et tulevate aastate jooksul kerkivad Lätis poliitilised liidrid, kes on võimelised majanduskasvu tõstma ning seega on majanduskasv aeglasem, kuid siiski kiirem kui praegune 1 protsendi suurune kasv.

Läti sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasv võib 2017. aastal olla 2-3 protsenti, ütles endine minister.

Vilks oli Läti rahandusminister peaminister Valdis Dombrovskise valitsuses 2010. aastast 2014. aastani. Hetkel töötab ta Euroopa Investeerimispangas (EIB).