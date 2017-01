O'Brock: majanduskasvuks vajame paremaid suhteid Venemaaga

«Uuelt aastalt ootan, et uus koalitsioon pehmendab oma Venemaa vastast retoorikat, kuna praegune hoiak peletab välisinvestorid meie piirkonnast minema ja nad ei taha siia investeerida,» ültes O’Brock.

O’Brock tõi välja, et sel aastal võiks Eesti majandus kasvada rohkem kui mullu, kuid see eeldab Venemaaga hirmutamise lõpetamist. «Eesti välismajanduse suurimad võimalused on seotud sellega, missugune on kaubavahetus Venemaaga,» märkis ta.

Nii kaua kui Venemaa vastased sanktsioonid kehtivad, on ka suurem oht, et Venemaa hakkab ise tootma neid asju, mida ta enne sanktsioone importis, lisas O’Brock.

O’Brock lahkus Silmeti juhatuse esimehe kohalt möödunud aasta novembri lõpus, kuid siirdub peagi uue koha peale väljaspool metallurgiasektorit.