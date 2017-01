Riito endine projektijuht räägib suu puhtaks

Riitole töid teinud alltöövõtjad kiidavad neli aastat Riito palgal olnud Matti siiani, see-eest Riitole häid sõnu napib. Matt võitis väikefirmade poolehoiu, sest aitas töötasu kätte saada, kirjutab Äripäev.

Kui Matt Riito ukse ootamatult enda taga kinni pani, veeresid asjad alltöövõtjate hinnangul pidurdamatult allamäge.

Praegu on Matt objektijuht ettevõttes Tarrest LT. «Siin on ikka asjad teistmoodi. Kui on arve tähtaeg, siis tasutakse,» tõdes Matt. Loe edasi Äripäevast.