Keskmise Elektrilevi kliendi elektriarve tõuseb 21 sendi võrra

Uuest aastast on taastuvenergia tasu käibemaksuta 0,96 eurosenti kilovatt-tunni eest, mis on 0,07 sendi võrra suurem kui tänavu kehtiv tasu. Keskmisele Elektrilevi kodukliendile, kes tarbib aastas 3000 kilovatt-tundi elektrit, tähendab uus taastuvenergia tasu keskmiselt 21 sendi võrra suuremat võrguteenuse kuuarvet, teatas Elektrilevi.

Vastavalt elektrituruseadusele avaldab elektrisüsteemihaldur Elering iga aasta 1. jaanuarist kehtima hakkava taastuvenergia tasu hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis. Taastuvenergia tasu kogumine ja edastamine on seadusejärgselt võrguettevõtja ülesanne.

Eesti Energia tütarfirma Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis enam kui 30 võrguettevõtte seas. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.