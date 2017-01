Börsil oli lootuse tekkimise aasta

Rekordini jõudis indeks 29. novembril ning päras seda kerkis see uuele rekordtasemele veel kümnel korral lõpetades rekordiga ka lõppenud aasta viimase kauplemispäeva. Seega lõpetas börsiindeks lõppenud aastal rekordtasemel kokku 11 korral.

Aastaga kerkis aga OMXT 19,6 protsenti 1075,50 punktini, mis on indeksi suurim tõus alates 2012. aastast. Lõppenud aastal sai Tallinna börs 20 aastaseks ning nende aastate jooksul on OMXT indeks (varem Talse) tõusnud keskmiselt 18,4 protsenti.

Tasapisi on kasvanud ka kauplemisaktiivsus. Tehinguid sooritati aasta jooksul 51 170, mis on suurim alates 2012. aastast ning börsi käive oli 159 miljonit eurot, mis on viimase kolme aasta suurim.

Suurima käibega aktsia (61 miljonit eurot) oli Tallink, millele järgnes 36 miljoni euroga kasiinokompanii Olympic EG. Enam kui kümne miljoni eurose käibega aktsiaid oli viis ning juhul kui LHV aktsia oleks olnud noteeritud aasta algusest oleks kümne miljoni klubisse jõudnud ilmselt ka see väärtpaber. Veidi enam kui poole aastaga sai LHV aktsia käibeks 8,6 miljonit eurot.

Paraku jäi seitsme aktsia käibeks alla miljoni euro.

Suurimaks tõusjaks oli naistepesu tootja Silvano aktsia, mis kallines 131 protsenti 2,96 euroni. Lisaks said Silvano aktsionärid dividende 25 senti aktsia kohta. Seega teenisid Silvano aktsionärid kokku 1,93 eurot aktsia kohta.

Suuruselt teine tõusja oli LHV aktsia, mis kallines võrreldes IPO hinnaga 40 protsenti ja kolmas tõusja oli 26,7 protsendiga Nordeconi aktsia.

Suurimateks langejateks olid Skano Grupi (endine Viisnurk) aktsia, mis odavned 37 protsenti, Baltika (-17 protsenti) ja Pro Kapitali aktsia (12 protsenti).

Kokku oli langejaid aktsiaid Tallinna börsil kuus.